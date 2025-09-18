Arda Güler'e Premier Lig'den çılgın teklif! Real Madrid bir saniye bile düşünmedi

A Milli Takımın ve Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin İspanyol devinden ayrılması ile adeta yeniden hayata döndü. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de yıldızını yeniden parlatan ve süre bulmaya başlayan Güler hakkında yeni bir iddia gündemde.

KİLİT OYUNCULARDAN BİRİ

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan genç futbolcu, hem İspanyol medyasından hem de taraftarlardan tam not aldı. Alonso’nun futbol anlayışıyla birebir örtüşen oyun stili sayesinde Arda'nın kısa sürede kilit oyunculardan biri haline geldiği ifade ediliyor.

ARDA'YA ASTRONOMİK TEKLİF

Defensa Central kaynaklı habere göre; Premier Lig’den bir kulüp, Arda Güler için astronomik bir transfer bedelini gözden çıkardı.

Haberde İngiliz ekibinin Arda için 150 milyon euro gibi dev bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

BAŞKAN KAPIYI KAPATTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, Premier Lig’den gelen ciddi tekliflere rağmen Arda Güler’in satışına kesinlikle sıcak bakmadığı belirtildi. Kulüp, genç yıldızı geleceğin orta saha lideri olarak konumlandırıyor ve bu sebeple herhangi bir transfer teklifini değerlendirmeye bile almıyor.

MBAPPE İLE UYUM SAĞLADI

Öte yandan Arda Güler, dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe ile de dikkat çekici bir uyum yakaladı. İspanyol basınında konuyla ilgili yapılan yorumlarda, "Arda’nın oyun zekâsı, Mbappe’nin sürati ve boş alanlara hareketliliğiyle mükemmel bir sinerji oluşturuyor. Bu ikili, ilerleyen dönemlerde futbol dünyasının en tehlikeli ortaklıklarından biri olabilir" ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Arda Güler’in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise Avrupa kulüpleri için erişilmesi oldukça zor bir seviyede.