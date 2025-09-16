Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid - Marsilya maçının 11'leri açıklandı! Arda Güler...

Real Madrid - Marsilya maçının 11&#039;leri açıklandı! Arda Güler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu başladı. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk 11'inde yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatının ilk lig aşaması maçları başladı.

İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Fransız temsilcisi Olympique Marsilya’yı konuk ediyor.

Xabi Aonso'nun takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen milli yıldızımız Arda Güler, Marsilya ile oynanan Devler Ligi mücadelesine ilk 11'de başlıyor. 

REAL MADRID - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Marsilya maçı, saat 22:00'de başlayacak.

Mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo; Mbappé

Marseille: Rulli; Pavard, Medina, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, O'Riley, Weah; Aubameyang

