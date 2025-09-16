Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
TAKTİK İDMANI YAPILDI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
JHON DURAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır formasından uzak kalan Jhon Duran, salon çalışmalarına başladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.
