Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber

Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Jhon Duran&#039;dan sevindiren haber
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

TAKTİK İDMANI YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sevindiren haber - 1. Resim

JHON DURAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır formasından uzak kalan Jhon Duran, salon çalışmalarına başladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.

