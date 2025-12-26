İstanbul Arnavutköy’de park halindeki bir otomobil, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu için yaklaşık 50 metre kayarak bir berber dükkanına daldı. Dükkan adeta savaş alanına dönerken, tıraş olan müşteri ve berber hafif şekilde yaralandı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

BERBER DÜKKANINA DALDI

İddiaya göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, vitesi boşa alınmış şekilde eğimli yolda hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre kontrolsüz şekilde kayan araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanına daldı. O esnada dükkanda tıraş olan müşteri ile berber ise yaralandı. Dükkanın cam ve vitrinleri kırıldı.

"TIRAŞ EDERKEN BİR ANDA ARAÇ DÜKKANIN İÇİNE GİRDİ"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan berber Hasan Sancaktaroğlu, "Tıraş ederken bir anda araç dükkanın içine girdi. El frenini çekmeyi unutmuş galiba. Ayağıma çarptı, hafif ezildi. Müşterimin de ufak tefek ezikleri var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı, malımıza oldu" dedi.

"O AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Tıraş olan müşteri Abdil Çelik ise, "Henüz yeni tıraşa başlamıştık, bir anda ses geldi. Araba dükkanın içinden çıktı. Koltuğa çarptı, bizi ileriye savurdu. O an ne olduğunu anlayamadık. Şoför yoktu, araç kendi kendine hareket etmiş" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası büyük hasar gören berber dükkanı kullanılmaz hale gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

