Epstein belgeleri

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindiğini bildirdi. Belgelerin "en kısa sürede" kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

Beldelerde şimdiye kadar birçok ismin adı geçti. Bill Clinton, Donald Trump gibi isimler Epstein ile defalarca buluşmuş. Clinton, Epstein’in sapıkça işlere bulaştığını bilmediğini söyledi. Ne kadar inandırıcı bilinmez ama birçok isim Epstein’le beraber adaya gitmiş.

Epstein dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-Posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve iş birlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Epstein'in 1990'larda 14 yaşında bir kız çocuğunu Trump ile tanıştırdığı iddiasına yer verildi.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu buluşmada, Epstein'ın Trump'a kız çocuğunu işaret ederek "Bu iyi, değil mi?" şeklinde bir ifadede bulunduğu, Trump'ın ise gülümseyerek başıyla onay verdiği aktarıldı.

Öte yandan Trump'ın adının ve görüntülerinin bu yayımlanan belgelerde oldukça sınırlı şekilde yer alması da tepki çekti.

Epstein dosyalarının önemli kısmının sansürlü olması ve bazı sayfaların tamamen karartılması da tartışmalara yol açtı. Bu durum, hem kamuoyunda hem de Kongre'de "şeffaflık" eleştirilerini artırdı ve Adalet Bakanlığına yönelik tepkileri güçlendirdi. (Anadolu Ajansı)

Epstein belgelerinde; oyuncu ve komedyen Chris Tucker, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross, İngiliz iş adamı Richard Branson, gazeteci Walter Cronkite, oyuncu Kevin Spacey, Andrew Mountbatten-Windsor ve York Düşesi Sarah Ferguson bulunuyor.

Tabii bu isimler suça karıştı mı, mesele bu. Adaya gidip istismarda bulundular mı? Belgelerin bir kısmı sansürlü. Şayet sansür kaldırılır ve reşit olmayan kızlara cinsel saldırı varsa gereken hukuki işlem yapılır deniyor.

İşte bam teli burası! Gerçekten bu dosyada adı geçen önemli isimlere ABD yargısı dokunur mu? Kimi dokunamaz diyor, kimi dokunur diyor. On binlerce belge var. Açıklanırsa ve pislikler saçılırsa ABD yargısı nasıl davranacak, hep beraber göreceğiz...

Belli ki Epstein önemli kişilerle samimi ilişkiler kurmuş. Kendisi de bir zamanlar önemli biriydi. Ancak suistimaller ortaya çıkınca tutuklanmıştı. İntihar mı etti, yoksa öldürüldü mü, o da muamma. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, Epstein'ın öldürülmediğini, kendisinin intihar ettiğini duyurdu. Başta kardeşi Mark Epstein olmak üzere kimse bunlara inanmıyor.

Bir ucu Demokratlara bir ucu Cumhuriyetçilere uzanan Epstein belgeleri bakalım ABD siyasetini nasıl etkileyecek? Kimlerin kellesi gidecek ya da gitmeyecek onlar da görülecek...

