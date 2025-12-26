Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda kritik öneme sahip Zambiya-Komorlar karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Futbolseverler maçın saatini ve hangi platformdan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşamasının kaderini etkileyecek mücadelelerden biri Zambiya ile Komorlar arasında oynanacak. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi, canlı yayın detayları ve maç saati belli oldu.

ZAMBİYA-KOMORLAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zambiya Milli Takımı ile Komorlar Milli Takımı arasındaki mücadele, 26 Aralık 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nun 2. hafta maçları kapsamında oynanacak karşılaşma, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

Zambiya-Komorlar maçı hangi kanalda? Yayın platformu belli oldu

ZAMBİYA-KOMORLAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zambiya-Komorlar maçı, Afrika Uluslar Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, platforma üye olan izleyiciler tarafından eş zamanlı takip edilebilecek.

Maç yayınına ilişkin olarak herhangi bir şifresiz kanal yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin dijital yayın platformu Exxen'e üye olarak maça erişim sağlaması gerekiyor.

ZAMBİYA-KOMORLAR MUHTEMEL 11'LER

Zambiya: Mwansa, M. Banda, B. Sakala, Chanda, Musonda, Chaiwa, Kangwa, Tembo, F. Sakala, Daka, L. Banda

Komorlar: Pandor, Toibubu, Soilihi, Kari, Boura, B. Youssouf, Z. Youssouf, Mohammed, Selemani, N'Changama, Said

