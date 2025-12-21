Afrika Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Maç programı açıklandı
Afrika futbolunun en prestijli turnuvasında Afrika Kupası başladı. Maç takviminin netleşmesiyle birlikte yayıncı kuruluş, maçların oynanacağı tarihler ve Süper Lig’i etkileyecek oyuncu eksikleri futbolseverlerin gündemine girerken Afrika Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. İşte Afrika Kupası maç programı...
24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası öncesi gözler maç programına ve yayın bilgilerine çevrildi. Turnuvanın Türkiye’de izleneceği platform ve Süper Lig’de forma giyen oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.
AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Afrika Uluslar Kupası maçlarının Türkiye’deki yayın planı büyük ölçüde netleşti. Yapılan açıklamalara göre turnuva kapsamındaki karşılaşmalar Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Böylece Afrika futbolunun en büyük organizasyonu, dijital platformdan takip edilebilecek.
Turnuva öncesinde oynanan bazı hazırlık karşılaşmalarının TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanması dikkat çekmişti. Ancak grup maçları ve eleme turları dahil olmak üzere ana turnuva yayınlarının Exxen üzerinden yapılacağı açıklandı.
AFRİKA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları, Exxen üyeliği bulunan kullanıcılar tarafından platform üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Turnuva 21 Aralık 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda maçlar Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir gibi şehirlerde oynanacak. Açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar karşı karşıya gelirken final müsabakası da Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.
AFRİKA KUPASI (AFCON) 2025 HANGİ ÜLKEDE DÜZENLENİYOR?
2025 yılında Afrika Uluslar Kupası Fas'ta düzenleniyor.
Turnuva maçlarına 6 farklı şehirde yer alan 9 stat ev sahipliği yapacak.
Ev sahibi statlar ve kapasiteleri şöyle:
Agadir: Adrar Stadyumu (Kapasite: 45.480)
Fes: Fes Stadı (Kapasite: 45.000)
Kazablanka: V. Muhammed Stadı (Kapasite: 67.000)
Marakeş: Marakeş Stadı (Kapasite: 45.240)
Rabat: Prens Moulay Abdellah Stadyumu (Kapasite: 69.500)
Rabat: Moulay Hassan Stadı (Kapasite: 22.000)
Rabat: Rabat Olimpiyat Stadı (Kapasite: 21.000)
Rabat: Al Barid Stadı (Kapasite: 18.000)
Tanca: İbni Batuta Stadı (Kapasite: 75.600)
AFRİKA KUPASI MAÇ PROGRAMI
21 Aralık
19:00 Fas - Komorlar
Açılış seremonisi
22 Aralık
14:30 Mali - Zambiya
17:00 Mısır - Zimbabve
19:30 Güney Afrika - Angola
23 Aralık
12:00 Nijerya - Tanzanya
14:30 Tunus - Uganda
17:00 Senegal - Botsvana
19:30 DR Kongo - Benin
24 Aralık
12:00 Cezayir - Sudan
14:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi
17:00 Fildişi Sahili - Mozambik
19:30 Kamerun - Gabon
26 Aralık
12:00 Fas - Mali
14:30 Zambiya - Komorlar
17:00 Mısır - Güney Afrika
19:30 Angola - Zimbabve
27 Aralık
12:00 Nijerya - Tunus
14:30 Uganda - Tanzanya
17:00 Senegal - DR Kongo
19:30 Benin - Botsvana
28 Aralık
12:00 Cezayir - Burkina Faso
14:30 Ekvator Ginesi - Sudan
17:00 Fildişi Sahili - Kamerun
19:30 Gabon - Mozambik
29 Aralık
17:30 Komorlar - Mali
17:30 Zambiya - Fas
19:30 Angola - Mısır
19:30 Zimbabve - Güney Afrika
30 Aralık
17:00 Uganda - Nijerya
17:00 Tanzanya - Tunus
19:30 Benin - Senegal
19:30 Botsvana - DR Kongo
31 Aralık
17:00 Ekvator Ginesi - Cezayir
17:00 Sudan - Burkina Faso
19:30 Gabon - Fildişi Sahili
19:30 Mozambik - Kamerun