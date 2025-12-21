Afrika futbolunun en prestijli turnuvasında Afrika Kupası başladı. Maç takviminin netleşmesiyle birlikte yayıncı kuruluş, maçların oynanacağı tarihler ve Süper Lig’i etkileyecek oyuncu eksikleri futbolseverlerin gündemine girerken Afrika Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir belli oldu. İşte Afrika Kupası maç programı...

24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası öncesi gözler maç programına ve yayın bilgilerine çevrildi. Turnuvanın Türkiye’de izleneceği platform ve Süper Lig’de forma giyen oyuncuların durumu yakından takip ediliyor.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası maçlarının Türkiye’deki yayın planı büyük ölçüde netleşti. Yapılan açıklamalara göre turnuva kapsamındaki karşılaşmalar Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Böylece Afrika futbolunun en büyük organizasyonu, dijital platformdan takip edilebilecek.

Turnuva öncesinde oynanan bazı hazırlık karşılaşmalarının TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanması dikkat çekmişti. Ancak grup maçları ve eleme turları dahil olmak üzere ana turnuva yayınlarının Exxen üzerinden yapılacağı açıklandı.

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları, Exxen üyeliği bulunan kullanıcılar tarafından platform üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Turnuva 21 Aralık 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda maçlar Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir gibi şehirlerde oynanacak. Açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar karşı karşıya gelirken final müsabakası da Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak.

Afrika Kupası maçları nereden izlenir?

AFRİKA KUPASI (AFCON) 2025 HANGİ ÜLKEDE DÜZENLENİYOR?

2025 yılında Afrika Uluslar Kupası Fas'ta düzenleniyor.

Turnuva maçlarına 6 farklı şehirde yer alan 9 stat ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi statlar ve kapasiteleri şöyle:

Agadir: Adrar Stadyumu (Kapasite: 45.480)

Fes: Fes Stadı (Kapasite: 45.000)

Kazablanka: V. Muhammed Stadı (Kapasite: 67.000)

Marakeş: Marakeş Stadı (Kapasite: 45.240)

Rabat: Prens Moulay Abdellah Stadyumu (Kapasite: 69.500)

Rabat: Moulay Hassan Stadı (Kapasite: 22.000)

Rabat: Rabat Olimpiyat Stadı (Kapasite: 21.000)

Rabat: Al Barid Stadı (Kapasite: 18.000)

Tanca: İbni Batuta Stadı (Kapasite: 75.600)

AFCON 2025 hangi ülkelerde düzenleniyor?

AFRİKA KUPASI MAÇ PROGRAMI

21 Aralık

19:00 Fas - Komorlar

Açılış seremonisi

22 Aralık

14:30 Mali - Zambiya

17:00 Mısır - Zimbabve

19:30 Güney Afrika - Angola

23 Aralık

12:00 Nijerya - Tanzanya

14:30 Tunus - Uganda

17:00 Senegal - Botsvana

19:30 DR Kongo - Benin

24 Aralık

12:00 Cezayir - Sudan

14:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi

17:00 Fildişi Sahili - Mozambik

19:30 Kamerun - Gabon

26 Aralık

12:00 Fas - Mali

14:30 Zambiya - Komorlar

17:00 Mısır - Güney Afrika

19:30 Angola - Zimbabve

Afrika Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Maç programı açıklandı

27 Aralık

12:00 Nijerya - Tunus

14:30 Uganda - Tanzanya

17:00 Senegal - DR Kongo

19:30 Benin - Botsvana

28 Aralık

12:00 Cezayir - Burkina Faso

14:30 Ekvator Ginesi - Sudan

17:00 Fildişi Sahili - Kamerun

19:30 Gabon - Mozambik

29 Aralık

17:30 Komorlar - Mali

17:30 Zambiya - Fas

19:30 Angola - Mısır

19:30 Zimbabve - Güney Afrika

30 Aralık

17:00 Uganda - Nijerya

17:00 Tanzanya - Tunus

19:30 Benin - Senegal

19:30 Botsvana - DR Kongo

31 Aralık

17:00 Ekvator Ginesi - Cezayir

17:00 Sudan - Burkina Faso

19:30 Gabon - Fildişi Sahili

19:30 Mozambik - Kamerun

