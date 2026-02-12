Filipinler’de yaşayan ve yemek videolarıyla tanınan 51 yaşındaki içerik üreticisi Emma Amit, "şeytan yengeci" arak bilinen zehirli bir kabukluyu yedikten sonra hayatını kaybetti.

Filipinler’in Palawan eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Emma Amit’in, etkileşim almak için çektiği yemek videosu hayatına mal oldu. Amit, nadir bulunan bu kabukluyu çiğnedikten sonra, toksin karışımının kan dolaşımına girmesiyle evinde fenalaşarak yere yığıldı.



Emma ve arkadaşları, 4 Şubat’ta Filipinler’in Palawan eyaletindeki evinin yakınlarında bulunan bir mangrov ormanında kabuklu deniz canlıları ve yengeç avlıyordu. Talihsiz kadın güçlü nörotoksin karışımının kan dolaşımına yayılmasıyla birlikte, 24 saat geçmeden ağır şekilde hastalandı.

Komşuları, yerel bir hastaneye kaldırılırken nöbet geçirdiğini ve sağlık durumunun burada ölümcül bir şekilde kötüleştiğini söyledi.



Sosyal medya etkileşimi uğruna ölüm! Zehirli "şeytan yengeci" yiyen fenomen hayatını kaybetti

48 SAAT SONRA HAYATINI YİTİRDİ

Deniz kıyısındaki evinde baygınlık geçiren talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede iki gün süren mücadelesini kaybederek 6 Şubat tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Luzviminda Köyü Muhtarı Laddy Gemang, bölge halkına tehlikeli hayvanı yiyerek hayatlarıyla “kumar oynamamaları” çağrısında bulundu.

FİLİPİNLER'İN EN ZEHİRLİ YENGECİ

"Şeytan yengeçleri", diğer adıyla zehirli resif yengeçleri, Hint-Pasifik bölgesindeki mercan resiflerinde yaşayan bir yengeç türüdür.

Filipinler’de en zehirli yengeç olarak kabul edilir ve zehirlenme vakalarının yarısı ölümle sonuçlanmaktadır.

