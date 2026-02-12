Dün İçişleri Bakanlığı koltuğunu Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya'nın "Ben artık özgürlüğe gidiyorum" sözleri gündem olmuştu. Bakanlığa veda eden Yerlikaya bugün bir paylaşım yaparak törende çekilen karelere; "Bu bir bayrak yarışı… Dün, İçişleri Bakanlığımızda Devir-Teslim törenini gerçekleştirerek, kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye bayrağı teslim ettim" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararlarına göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine de Akın Gürlek getirildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Dün iki bakanlıkta da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Çiftçi'ye başarılar dileyen Yerlikaya, "Bazen makamla sınanıyor ama bazen de bu görevlerden 'tamam, buraya kadar, teşekkür ediyoruz' denildiği zaman da yine sınanmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize ilk Başbakanlığı döneminden itibaren vermiş olduğu Genel Müdürlük, 5 ilde valilik ve bu Bakanlıkta da nihayetinde Bakan olarak çalışıp, aziz milletimizin desteğini ve duasını alıp bütün arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak, bir aile olarak çalışıp yüz akıyla da ayrılmak şükürler olsun ki bize nasip oldu." dedi.

"ÖZGÜRLÜĞÜME GİDİYORUM" DEMİŞTİ

Çiftçi'nin de aynı aşkla, heyecanla, milletin desteğini, duasını alarak yüz akıyla zamanı geldiği zaman görevi teslim edeceğine inandığını ifade eden Yerlikaya, "Hayır olan işlerin her birini ben sizden biliyorum. Eğer bir sıkıntı veya daha iyi olmamız gereken bir mesele varsa sorumlu, vebal benim dedim her fırsatta, bunu da hep sizlerle paylaştım. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Teşkilatımızın bütün neferlerinde büyük bir takım, büyük bir uyum gösterdik. Beraber güzel işler yapıldı. Ama şimdi bana göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteğin daha da mislini sevgili Bakanım, değerli meslektaşım, değerli hemşehrim Mustafa kardeşime de yapacağınızın inancıyla görevi ona tevdi ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." şeklinde konuştu.

Yerlikaya konuşmasının sonunda "Artık bana müsaade" derken gazetecilerin soru sorması üzerine "Ben artık özgürlüğe gidiyorum" dedi.

'BAYRAK YARIŞI' PAYLAŞIMI GELDİ

O anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken Yerlikaya bugün de devir teslim törenine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bayrak yarışına d,kkat çeken Yerlikaya, şu ifadeler yer verdi: "Bu bir bayrak yarışı… Dün, İçişleri Bakanlığımızda Devir-Teslim törenini gerçekleştirerek, kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye bayrağı teslim ettim. Kıymetli Bakanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun."

