Gaziantep’te restorana silahlı saldırı anı! Kıvılcımlar etrafı sardı
Gaziantep’te bir restorana gece saatlerinde düzenlene silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının hesap tartışması nedeniyle çıktığı iddia edildi.
- Gaziantep'te lüks bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırı, hareket halindeki bir araçtan gerçekleştirildi.
- Olayda yaralanan kimse olmazken, mekana 3 kurşun isabet etti ve maddi hasar oluştu.
- Saldırının, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası gerçekleştiği iddia ediliyor.
- Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te eğlence mekanı olarak da kullanılan bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, mekana 3 kurşunun isabet ettiği, yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.
RESTORANA SİLAHLI SALDIRI
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde 10 Şubat akşamı korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, hareket halindeki bir araçtan Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren lüks restorana silahlı saldırı düzenlendi.
HESAP TARTIŞMASI İDDİASI
Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralananın olmadığı belirlenirken, mekana 3 kurşunun isabet ettiği, maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan lüks restorana silahlı saldırı anları kameraya yansıdı. Saldırının mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı iddia edildi.
Saldırının güvenlik kamera görüntülerinde bir grup şahsın mekan önünde beklerken silahlı saldırının gerçekleştiği, etrafa kıvılcımların saçıldığı görüldü.