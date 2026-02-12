Gaziantep’te bir restorana gece saatlerinde düzenlene silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının hesap tartışması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Gaziantep'te eğlence mekanı olarak da kullanılan bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, mekana 3 kurşunun isabet ettiği, yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.

Gaziantep’te restorana silahlı saldırı anı! Kıvılcımlar etrafı sardı

RESTORANA SİLAHLI SALDIRI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde 10 Şubat akşamı korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, hareket halindeki bir araçtan Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren lüks restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Gaziantep’te restorana silahlı saldırı anı! Kıvılcımlar etrafı sardı

HESAP TARTIŞMASI İDDİASI

Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralananın olmadığı belirlenirken, mekana 3 kurşunun isabet ettiği, maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan lüks restorana silahlı saldırı anları kameraya yansıdı. Saldırının mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı iddia edildi.

Gaziantep’te restorana silahlı saldırı anı! Kıvılcımlar etrafı sardı

Saldırının güvenlik kamera görüntülerinde bir grup şahsın mekan önünde beklerken silahlı saldırının gerçekleştiği, etrafa kıvılcımların saçıldığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası