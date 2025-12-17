İki Afrikalı oyuncu kupada Alanyaspor, ligde Gençlerbirliği ve Süper Kupa’da Galatasaray maçlarında yok. Fırtına’nın hücumdaki iki önemli yıldızının dönüş tarihleri ise belli değil

Beşiktaş maçını geride bırakan Trabzonspor rotasını kupaya çevirirken iki önemli yıldızı da Afrika Kupası’na gitti. Ouali Fildişi Sahili Millî Takımı’nın, Onuachu ise Nijerya Millî Takımı’nın kadrosuna katıldı.

Bordo mavililerin hücumdaki iki etkin ismi Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor karşılaşmasında, ligde Gençlerbirliği maçında ve Süper Kupa’da ise Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Turnuva 18 Ocak’ta sona erecek. İkilinin dönüş tarihi ise ülkelerinin durumlarına göre belli olacak.

YOKLUĞU ARANIYOR

Afrika Kupası can sıkarken bir ismin durumu ise sevinçle karşılanmıştı. Kamerun kaleci Andre Onana’yı bu önemli turnuvaya davet etmemişti. O nedenle kale başarılı eldivende olacak. Bordo mavililer, Onuachu’nun yokluğunu (kart cezalısıydı) 3-3 biten Beşiktaş maçında fazlasıyla hissetmişti. Fatih Tekke bu kritik süreci eldeki isimlerle geçmeye çalışacak ve devre arası takıma yeni takviyeler olacak. Yönetim, Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda gidecek ve gelecekleri belirleyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası