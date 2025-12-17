Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde şiddetli rüzgârlar etkisini gösterdi. Rüzgârların hızı saatte 83,3 kilometreye ulaşırken, Guaiba bölgesindeki büyük bir mağazanın otoparkında bulunan 24 metrelik Özgürlük Heykeli replikası devrildi.

Devasa heykelin düşüşü çevrede büyük paniğe sebep oldu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından yetkililer güvenlik çemberi oluşturarak tedbir aldı. Mağazanın otoparkındaki toplam 35 metre yüksekliğindeki yapının yıkılan kısmının 24 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor.

