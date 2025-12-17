İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde 2 katlı bir binanın üst katındaki dükkanın zemini çatladı. Kayan bina arkasındaki gecekondunun çatısına yaslanarak durdu. Her iki yapının da boş olması olası bir faciayı önlerken, dükkan mühürlendi.

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemini henüz bilinmeyen sebeple çatladı.

GERİYE KAYAN BİNA GECEKONDUYA DAYANDI

Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi.

DÜKKANIN CAMLARI KIRILDI

Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

