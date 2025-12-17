Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava beraberinde buzlandırmayı getirdi. Çok sayıda ekip gece gündüz çalışmalarını sürdürürken valilikten açıklama geldi. Bitlis merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Bitlis'te eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

VALİLİK DUYURDU, DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte devam eden kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Açıklamada, sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önüne bulundurularak bugün Bitlis'in merkez ve Güroymak ilçesine bağlı köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

