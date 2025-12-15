Özgür Özel mezarı başında rakı içmişti! Kamer Genç'in avukatından "En hafif tabiriyle saygısızlık" tepkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği görüntüler ortaya çıktı. Tepki çeken görüntüler sonrası TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Genç'in avukatı Ergün Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" dedi.
Hayatını kaybeden Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği görüntüler paylaşıldı.
Kamer Genç'in avukatı Ergün Özer, TGRT Haber ekranların yayınlanan Medya Kritik programında skandal görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"EN HAFİF TABİRİYLE SAYGISIZLIK"
Görüntüleri gördüğünde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.
VASİYET İDDİALARINA YALANLAMA
Görüntülerde rakı içen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 'Kamer Genç'in vasiyeti' savunmasına tepki gösteren Özer "Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" ifadelerini kullandı.
DAVA AÇILACAK
Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.
GÖRÜNTÜLER 2020'YE AİT
Görüntülere dair açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik “Bu görüntüler 5 yıl öncesine ait. Kalabalık dağıldıktan sonra rakıları getirmişler" dedi.