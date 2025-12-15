CHP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm programlarını iptal ederek Manisa’ya geldi. Manisa Şehir Hastanesi’nde Durbay ailesine başsağlığı dileyen Özel, 6 ay içinde iki belediye başkanını kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acı haberin ardından tüm programlarını iptal ederek Manisa'ya geldi.

DURBAY'IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Özel, Manisa Şehir Hastanesi'de Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile görüşerek başsağlığı diledi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen CHP lideri, aileyle yakından ilgilenerek acılarını paylaştı.

BU NASIL BİR ACI BU, NASIL BİR SINAV?

Hastanede duygularını güçlükle ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla. Ben kardeşimin, şimdi de evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah burada çocuk yaşından beri koşturan birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi'nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi. Ferdi'nin hikayesi 15 ay, Gülşah'ın neredeyse 2 yıl sürdü. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun." dedi.

Özel'in hastanedeki ziyareti sırasında partililer ve belediye yetkilileri de hazır bulundu. Gülşah Durbay'ın vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Gülşah Durbay için Pazartesi günü saat 11.00'da Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Hatuniye Camiinde öğle namazında helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak olan Durbay, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Gülşah Durbay'ın ailesi taziyeleri Koldere Mahallesi'ndeki evlerinde kabul edecek.

Öte yandan 6 ay gibi kısa bir sürede 2 Belediye başkanını kaybeden Manisalılar Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı.

