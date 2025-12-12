CHP'li belediyelerde peş peşe yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile parti içindeki krizler devam ederken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün TBMM'ye yönelik çağrısı gündem oldu. Sarıgül'ün Meclis'e 'ofsayt kaldırılsın' diye çağrıda bulunması dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bu sefer de Meclis'teki konuşması ile spor camiasının dikkatlerini üzerinde topladı.

Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslenerek futbolda büyük bir değişim talebinde bulundu.

Mustafa Sarıgül "Ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın. Ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin" ifadelerini kullandı.

Futbolseverlerin taleplerine ilişkin konuşan Sarıgül, yayıncı kuruluşa dikkat çekerek "Gençlerimiz maçları izleyemiyor, kahve köşelerinde kalıyorlar. Devletimizin gücü var, enerjisi var. Gelin lig maçlarını da TRT 1 ekranlarında yayınlayalım" dedi.

ÖNCEKİ ÇAĞRISINDA CHP'Yİ DE GÜLDÜRMÜŞTÜ

Sarıgül geçtiğimiz yılda bütçe görüşmelerinde ofsaytın kaldırılmasını talep etmişti. CHP'li Veli Ağbaba'nın bu çağrıya gülmesinin ardından "Bunu Fransız Arsene Wenger söylerken sorun yok ama Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylerken bıyık altından gülüyorsunuz" cevabını vermişti.

