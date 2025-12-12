Anadolu Ajansı
Özgür Özel, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır da var! Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de olduğu milletvekilleri için Karma Komisyona sevk edildi.
- Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Karma Komisyona havale edildi.
- Karma Komisyon, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşuyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dosyaları sevk edilen milletvekilleri arasında yer alıyor.
- CHP ve İYİ Parti'den toplam yedi milletvekilinin dosyaları havale edildi.
- Özgür Özel'in 3, Cemal Enginyurt'un 2 dosyası olmak üzere bazı milletvekillerinin birden fazla dosyası bulunuyor.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e "Deden neredeydi?" cevabı
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.
CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR