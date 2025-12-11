Kaydet

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Fetihtepe Caddesi'nde, gece saatlerinde iki kadın sürücü arasında başlayan yol verme tartışması şiddet eylemine dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücülerden biri, tartıştığı diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı ve aracın kapısının tekmelendiği o gergin anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

