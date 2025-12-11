Oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini belirtip sezon başında LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralık giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre bulamazken Teknik Direktör Michel ile sorun yaşadı.

LaLiga ekiplerinden Girona Teknik Direktörü Michel, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic konusunda sessizliğini bozdu ve krizin perde arkasını ilk kez anlattı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden ancak bir dakika bile forma giyemeyen Livakovic'ın sabrı taştı ve ayrılık kararını kulübe iletti.

Livakovic hakkında konuşan Teknik Direktör Michel, oyuncunun çıkışıyla şok olduğunu ve kendisini kızdırdığını söyledi.

"BU BENİ GERÇEKTEN KIZDIRDI"

Hırvat kalecinin çıkışıyla şoke olduğunu söyleyen Michel, "Bana artık burada oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateşle ve gripliyken kupa maçında kaleye geçti çünkü Livaković görev almak istemedi. Bu beni gerçekten kızdırdı." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İÇİN AYRILMAK İSTİYOR"

Livakovic'in Dünya Kupası hedefi için oynayabileceği bir kulüpte forma giymek istediğini söyleyen Michel "Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bunun için başka bir kulübe gitmeyi düşünüyor." şeklinde konuştu.

GENOA'YA OLUMSUZ CEVAP

Sarı lacivertli takımla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in, İtalyan ekibi Genoa'nın ilgisine de "Geri dönmek istiyorum" diyerek olumsuz cevap verdiği belirtildi.

