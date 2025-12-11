Kamerun futbolunda yaşanan kriz gündem oldu. İç çatışma sonucu milli takımda iki ayrı teknik direktör görev aldı. Federasyon Başkanı Samuel Eto'o'nun kararını dinlemeyen teknik adam, Spor Bakanlığı'nın devreye girmesiyle görevini bıraktı.

Kamerun Milli Takımı ile 3 Nisan 2024'te sözleşme imzalayan teknik direktör Marc Brys, takımın başında çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 1.94 puan ortalaması yakaladı. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, performansını yeterli bulmadığı Belçikalı teknik adamı görevden aldı.

"FESİH GEÇERSİZ"

Ajansspor'da yer alan habere göre; federasyon tarafından kendisine bildirilen sözleşme feshini kabul etmeyen Brys, "Beni federasyon değil, bakanlık göreve getirdi. Bu bildirim geçersiz" dedi. Görevine devam eden 63 yaşındaki hoca, 2025 Afrika Uluslar Kupası için aday kadrosunu kurdu.

Samuel Eto'o

YENİ TEKNİK DİREKTÖR PAGOU

Samuel Eto'o, Marc Brys'ın görevinden ayrılmamasına rağmen yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Federasyon, milli takımın başına David Pagou'yu getirdi. Kamerunlu hoca, 1 Aralık'ta göreve geldi ve milli takımda kendi kadrosunu kurdu.

BAKANLIK GÖREVDEN ALDI

Yaşanan krizin ardından Kamerun Spor Bakanlığı duruma el attı. Bakanlık, Belçikalı teknik direktör Marc Brys'ın görevden alındığını açıkladı.

21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda nihai kadro için belirlenen sürenin dolmasına bir gün kala Kamerun Milli Takımı'nda iki ayrı teknik direktörün oluşturduğu aday kadro dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası