Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, 79 suçtan 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil çeşitli suçlardan aranan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil 179 suçtan 22 yıl 11 ay hapis ile 139 bin TL para cezasıyla aranan 43 yaşındaki E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

AVM'DE YAKALANDI

Kentteki KGYS kameralarını mercek altına alana polis, söz konusu firari hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti. Adreste yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

