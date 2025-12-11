Vodafone Sultanlar Ligi’nin namağlup iki takımı Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, 10. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Ligde zirveyi yakından ilgilendiren bu dev maç, voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı yayın ve saat bilgileri açıklandı. Karşılaşma şifresiz izlenebilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan dorukta. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen Fenerbahçe - VakıfBank mücadelesi, iki takımın da namağlup unvanıyla sahaya çıkacak olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Son 9 haftayı kayıpsız geçen iki dev ekip, hem lig sıralaması hem de sezonun genel gidişatı açısından önem taşıyan bir sınav verecek.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank’ın karşı karşıya geleceği Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesi 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak dev mücadele saat 19.00’da başlayacak. İstanbul’daki maça yoğun taraftar ilgisi bekleniyor.

Son haftalarda üst üste elde ettiği galibiyetlerle dikkat çeken Fenerbahçe, bu maçla birlikte liderlik yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. VakıfBank ise ligin ilk sırasındaki yerini koruyarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - VakıfBank voleybol karşılaşması, Türkiye’nin en çok izlenen spor kanallarından TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler, maç saatinde kanalı takip ederek karşılaşmayı şifresiz şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Voleybolun iki dev ekibi arasındaki mücadele TRT Spor’da şifresiz olarak yayımlanacak. Bu sayede Türkiye genelinde herkes, herhangi bir platform aboneliğine ihtiyaç duymadan karşılaşmayı takip edebilecek.

