Kış aylarında çocuklarda grip vakaları artarken, uzmanlar uyarıyor: Bağışıklığı zayıf olan çocuklarda influenza hızlı ilerleyerek bronşit ve zatürreye dönüşebilir. Dr. Bihter Gürsel Al, korunma yöntemleri ve erken tedavinin önemine dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bihter Gürsel Al, gribin bulaştırıcılığının genellikle ilk 24-72 saat içinde en yüksek seviyede olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK, HALSİZLİKLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Dr. Al, "İnfluenza, aniden başlayan yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik, iştahsızlık ve vücut ağrılarıyla kendini gösterir. Küçük çocuklarda belirtiler daha ağır seyredebileceği için ailelerin dikkatli olması büyük önem taşır. Grip enfeksiyonu bazı durumlarda hızlı ilerleyebilir ve çocukların günlük yaşamını, uyku düzenini, hatta beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yüksek ateşin uzun sürmesi, öksürüğün artması veya çocuğun belirgin şekilde halsiz düşmesi durumlarında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kış aylarında artan grip vakalarında hızlı değerlendirme ve doktor kontrolü hayati rol oynar" ifadelerini kullandı.

“HİJYEN VE BAĞIŞIKLIK ÖNLEMLERİNİ ÖĞRETİN”

Dr. Gürsel Al, "Kreş, okul ve diğer kalabalık alanların düzenli havalandırıldığından emin olun. Çocuğunuza öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatmayı öğretin. Elleri sık sık sabunla yıkaması için teşvik edin. Grip sezonunda mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutun. Bağışıklığı güçlendirmek için C vitamini açısından zengin meyve ve sebzelerin tüketimini artırın. Gün içinde açık havada zaman geçirmesine özen gösterin" şeklinde konuştu.

"BEBEKLERDE GRİP DAHA CİDDİ SEYREDEBİLİR"

Dr. Gürsel Al, özellikle 2 yaşından küçük bebeklerde influenza enfeksiyonunun daha ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurgulayarak, "Bebeklerde görülen grip, bazı durumlarda zatürre gibi ağır hastalıklara dönüşebilir. Bebekte hırıltılı solunum, göğüste çekilme, nefes almada güçlük veya düşmeyen ateş varsa mutlaka vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır. Erken tanı ve doğru tedavi, ciddi hastalıkların önüne geçmede kritik önem taşır" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası