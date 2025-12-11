Üs Yapım savunma kurumlarının desteğini alan yeni projesi Kod Adı Alesta için hazırlıklara hız verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen dizi merakla bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nin desteğiyle hazırlanan Kod Adı Alesta, gerçekçi operasyon sahneleri ve iddialı yapım ekibiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Kod Adı Alesta oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?

KOD ADI ALESTA OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?

Üs Yapım’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlıklarını sürdürdüğü Kod Adı Alesta dizisi için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Kadro henüz resmen açıklanmadığı için isimler netleşmedi. Yapım ekibinin titiz bir cast süreci yürüttüğü ifade edildi.

Dizi deniz operasyonlarını merkezine alan aksiyon ağırlıklı bir hikaye anlatacak.

KOD ADI ALESTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kod Adı Alesta’nın hazırlıkları hızla sürerken dizinin yayın tarihi henüz açıklanmış değil. Oyuncu kadrosunun netleşmesinin ardından çekim sürecine geçilmesi ve dizinin 2026 yılı içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

Kod Adı Alesta’nın TRT ekranlarında yayın hayatına başlaması öngörülüyor.

ÜS YAPIM KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

Kod Adı Alesta’nın yapımcısı olan Üs Yapım 2012 yılında televizyon yapımcısı Süreyya Yaşar Önal tarafından kuruldu. Şirket, dramatik diziler, belgeseller ve televizyon programları gibi pek çok farklı türde yapım üretmesiyle tanınıyor.

TRT için hazırladığı projelerle sektör içinde güçlü bir konuma sahip olan Üs Yapım, son yıllarda savunma kurumlarıyla birlikte yürüttüğü projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

