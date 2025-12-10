Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı
10 Aralık 2025 Çarşamba günü, televizyon kanallarında iddialı dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 10 Aralık 2025 TV yayın akışı...
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları yakından takip ediliyor. 20.00'de birbirinden farklı dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Orhan, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, Show'da Rüya Gibi, TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
10 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Mutfak Bahane
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
10 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 – İstiklal Marşı
05.30 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.20 – Kalk Gidelim
09.15 – Adını Sen Koy
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.35 – Kasaba Doktoru
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema
22.00 – Kasırga | Yabancı Sinema
10 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Yabancı Damat
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Eşref Rüya
10 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kiralık Aşk
09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 – Söz
19.00 – Star Haber
20.00 – Sahipsizler
10 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Yeni Gelin
08.15 – Bu Sabah
10.00 – Sandık Kokusu
12.30 – Gelin Evi
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 – Show Ana Haber
20.00 – Rüya Gibi
23.00 – Veliaht
10 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz