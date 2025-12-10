10 Aralık 2025 Çarşamba günü, televizyon kanallarında iddialı dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 10 Aralık 2025 TV yayın akışı...

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları yakından takip ediliyor. 20.00'de birbirinden farklı dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Orhan, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Kanal D'de Eşref Rüya, Star'da Sahipsizler, Show'da Rüya Gibi, TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28 – İstiklal Marşı

05.30 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.20 – Kalk Gidelim

09.15 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.35 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema

22.00 – Kasırga | Yabancı Sinema

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Eşref Rüya

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Sahipsizler

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Sandık Kokusu

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Rüya Gibi

23.00 – Veliaht

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Aralık 2025 TV yayın akışı

10 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Aralık TV yayın akışı belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası