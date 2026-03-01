DSİ işçi alımı kurası canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) bin 289 işçi alımı kura çekimi dakikalar sonra canlı kura sonuçlarıyla duyurulacak. DSİ kura çekimiyle adaylar işçi alımı için kabul edilip edilmediklerini öğrenebilecek. Peki, DSİ kura sonuçları saat kaçta başlayacak, nasıl izlenecek?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1.289 işçi alımına ilişkin kura çekimi için mart ayının ilk haftası işaret edilmişti. Adaylar, gerçekleştirilecek kura sonrası işçi alımı kapsamında asil ve yedek listelerde yer alıp almadıklarını kısa süre içinde öğrenebilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yapılan açıklamaya göre, DSİ işçi alımı kurası 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başlayacak. Ayrıca kura çekimi DSİ 11.Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanacak ayrıca dileyen adaylar bildirilen adreste kura çekimini izleyebileceklerdir.





DSİ işçi alımı kurası canlı yayın bilgileri ! DSİ kura sonuçları saat kaçta başlayacak, nasıl izlenir?

KURA ÇEKİMİ DUYURUSU

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün duyurular ekranında yapılan açıklamada; "Beden İşçisi (Düz İşçi) ilanına başvuru yapan tüm adaylar evrak kontrolüne gerek olmadan noter kurasına dâhil edilmiştir.

Doğrudan noter kurası (sınava tabi tutulmaksızın) yöntemiyle yapılacak alımda İŞKUR tarafından bildirilen adaylardan ilanda belirtilen şartları sağlayanlar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayısının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02.03.2026 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Noter kurası Bölge Müdürlüğümüz konferans salonunda halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası