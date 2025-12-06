Bu akşam televizyon karşısına geçmek isteyenler, 6 Aralık 2025 Cumartesi TV yayın akışını merak ediyor. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW ve TV8 gibi kanalarda birçok yapım ekrana gelecek. İşte 6 Aralık TV yayın akışı...

6 Aralık Cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek birbirinden iddialı dizilerin yeni bölümlerini yayınlayacak.

“Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” sorusuna cevap arayan izleyiciler için kanal kanal güncel yayın akışı netleşti.

Bu akşam hangi diziler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Adalet Savaşı, Star'da M.Ö. 10.000, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Leman ekrana gelecek.

6 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Taşacak Bu Deniz

14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

6 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

6 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Sümela’nın Şifresi Temel

11:50 Kuruluş Orhan

14:45 Top Gun: Maverick

17:10 Paranormal Cuma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adalet Savaşı

6 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Acele Koca Aranıyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Rüya Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

6 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Fırıldak Ailesi

12:15 Fırıldak Ailesi

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 M.Ö. 10.000

6 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

6 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Ben Leman

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ben Leman

