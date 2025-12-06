Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Aralık TV yayın akışı belli oldu
Bu akşam televizyon karşısına geçmek isteyenler, 6 Aralık 2025 Cumartesi TV yayın akışını merak ediyor. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW ve TV8 gibi kanalarda birçok yapım ekrana gelecek. İşte 6 Aralık TV yayın akışı...
6 Aralık Cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek birbirinden iddialı dizilerin yeni bölümlerini yayınlayacak.
“Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” sorusuna cevap arayan izleyiciler için kanal kanal güncel yayın akışı netleşti.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Adalet Savaşı, Star'da M.Ö. 10.000, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Leman ekrana gelecek.
6 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Taşacak Bu Deniz
14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
6 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
6 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Sümela’nın Şifresi Temel
11:50 Kuruluş Orhan
14:45 Top Gun: Maverick
17:10 Paranormal Cuma
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adalet Savaşı
6 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Fırıldak Ailesi
12:15 Fırıldak Ailesi
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 M.Ö. 10.000
6 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
6 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Ben Leman
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ben Leman