Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon beklentisini açıklarken, bu oran memur ve emekli zammına ilişkin kritik bir ipucu verdi.

Bakan Şimşek, "En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek." ifadelerini kullandı.

2025 sonu enflasyon beklentisini de paylaşan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Kira enflasyonu, eğitim enflasyonu yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor ancak yüzde 97'den yüzde 44'e kadar düştü. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 olarak açıklaması memur ve emekli zammı için de hayati bir öneme sahip.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor. Bu nedenle milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11,21 Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta 2,04, eylülde 3,23, ekimde 2,55, kasımda ise yüzde 0,87 geldi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu.

GÖZLER 3 OCAK'TA! Memur ve emekli zammının netleşmesi için son 1 aylık veri kaldı. 3 Ocak tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla milyonların zammı kesinleşecek.

Bakan Şimşek'in yüzde 31'lik enflasyon tahmini baz alındığında 2025'in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Bu orana göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,28 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı, 18 bin 953 liraya yükselecek.

Editör:MESUT ŞAHİN

