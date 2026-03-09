İran’a yönelik saldırılara ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin arabuluculuk konusunda destek alan bir ülke olduğuna değinen Çelik “Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti” dedi.

Ömer Çelik’ten kritik İran mesajı: Masa İstanbul’da kurulsaydı ağırlığı farklı olurdu

Çelik, şöyle konuştu:

Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok.

“HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI”

Bir ülkenin rejimini değiştirmek için yapılan saldırıyı ‘barbarlık’ olarak adlandıran Çelik, “Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı” dedi.

“MASA İSTANBUL'DA KURULSA FARKLI OLURDU”

Çelik, arabuluculuk konusuna da değinerek şunları söyledi:

Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti.

“İSLAM ÜLKELERİ SAVAŞA ÇEKİLMEMELİ”

“Hiçbir saldırıyı mazur görmeyiz” mesajı veren Çelik “İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo. Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz” dedi.

