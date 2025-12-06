Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti.

SKORU DIAGNE BELİRLEDİ

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Amed Sportif'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Andre Poko, 41. dakikada Burak Öksüz kendi kalesine, 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve son olarak 90+3. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ev sahibi Ümraniyespor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. dakikada Bernardo Sousa attı.

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİLİĞE

Bu sonuçla birlikte Amed SK, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Amed SK, bir sonraki hafta ligde Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Vanspor deplasmanına gidecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)

