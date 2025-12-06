Fenerbahçe'nin rakibinden Arsenal'e darbe: 18 maçlık seri bitti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa, Premier Lig'de konuk ettiği lider Arsenal'i 2-1 mağlup ederek 18 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İngiltere Premier Lig’in 15. hafta maçında lider Arsenal, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi son anlarda bulduğu golle 2-1 kazanan Aston Villa, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Matty Cash ve 90+5. dakikada Emiliano Buendia attı. Arsenal'in golünü ise 52. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
TOPÇULAR'IN 18 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ
Zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşayan Arsenal'in, 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
ARSENAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla 33 puanda kalan Arsenal, liderliğini sürdürdü. Unai Emery'nin Aston Villa'sı ise 30 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinciliğe yerleşti.
VILLA, FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak'ta Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.