Kaydet

Romanya'nın Oradea kentinde hızla ilerleyen bir araç, kavşağa çarparak havaya fırladı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritte seyreden 2 aracın üzerinden uçtuktan sonra akaryakıt istasyonunun girişine düştü. Kaza anının kameraya saniye saniye yansıdığı olayda, araçta sıkışan 55 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralandığı ve olası bir faciadan dönüldüğü öğrenildi. Yerel medya, kazanın nedeninin sürücünün yaşadığı bir sağlık sorunu olabileceğini belirtti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası