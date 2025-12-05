Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu mücadelesi, 4 Aralık Perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi. Grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura heyecanı yaşandı. Kupada ilk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi gerçekleşti. Gruplarda ilk iki sıra ve en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım, çeyrek finale adını yazdıracak.
MAÇ TAKVİMİ
Grup aşamasında ilk karşılaşmalar 23-24-5 Aralık, ikinci maçlar 13-14-15 Ocak tarihlerinde, 3'üncü maçlar 3-4-5 Şubat tarihlerinde, 4'üncü maçlar 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Her takım iki iç ve iki dış sahada olmak üzere 4'er maç yapacak.
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol A.Ş.
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK