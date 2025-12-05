Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu mücadelesi, 4 Aralık Perşembe günü oynanan maçlarla sona erdi. Grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura heyecanı yaşandı. Kupada ilk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi gerçekleşti. Gruplarda ilk iki sıra ve en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım, çeyrek finale adını yazdıracak.

MAÇ TAKVİMİ

Grup aşamasında ilk karşılaşmalar 23-24-5 Aralık, ikinci maçlar 13-14-15 Ocak tarihlerinde, 3'üncü maçlar 3-4-5 Şubat tarihlerinde, 4'üncü maçlar 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Her takım iki iç ve iki dış sahada olmak üzere 4'er maç yapacak.

Türkiye Kupası

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol A.Ş.

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

Haberle İlgili Daha Fazlası