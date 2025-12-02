Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'nda 1. Lig takımına elendi
Süper Lig ekibi Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, 1. Lig takımlarından Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaştı.
ANKARA'DA 2 GOLLÜ GALİBİYET
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Keçiörengücü, adını bir üst tura yazdırdı.
Keçiörengücü'ne turu getiren golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Odise Roshi kaydetti.
KAYSERİSPOR VEDA ETTİ
Müsabakaya genç oyuncularla çıkan Kayserispor, Türkiye Kupası'na veda etti.
KEÇİÖRENGÜCÜ GRUP AŞAMASINA KALDI
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.
Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
