Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek hakem Yasin Kol'u şikayet etti. Sosyal medyadan derbide Yasin Kol'un verdiği kararları içeren bir video yayımlayan sarı kırmızılılar, "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

"BİZE OPERASYON ÇEKİLDİ"

HT Spor'un haberine göre, Riva'da yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Galatasaray, hakem Yasin Kol'u TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayet etti. Galatasaray tarafı, yapılan görüşmede, "Açık açık bize operasyon çekildi" dedi.

10 DAKİKALIK VİDEO İLETİLDİ

Fenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol'un yönetiminden şikayetçi olan Galatasaray, pozisyonlardan oluşan 10 dakikalık bir video içeriğini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletti. 55 ile 95. dakikalar arasında Galatasaray'a faul verilmemesi üzerine şikayette bulunuldu.

"DÜDÜK ASSIN!" TALEBİ

Fenerbahçe derbisinde kendilerine operasyon yapıldığını düşünen Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesine yönelik talepte bulundu.

GALATASARAY'DAN "SKANDAL" PAYLAŞIMI

Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından derbide Yasin Kol'un verdiği kararları içeren bir video yayımladı.

Galatasaray Kulübü, "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." şeklinde paylaşım yaptı.

