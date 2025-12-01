Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Maçın ardından tepki gösteren Okan Buruk, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı zor kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi." dedi.

