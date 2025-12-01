İhlas Haber Ajansı
Tavuk yiyen 3 kişi hastanelik oldu! Niğde'de zehirlenme şüphesi
Türkiye'de son günlerde artan zehirlenme vakalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Niğde'de tavuk döner yiyen 3 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'de zehirlenme vakaları artıyor.
TAVUK YEDİLER: KUSMA VE BULANTI ŞİKAYETLERİ
Edinilen bilgiye göre, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17) isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.
Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattığı bildirildi.
