Çobanın tesadüfen bulduğu 300 kiloluk Roma eseri, gün yüzüne çıkarıldı Muğla’da bir çoban tarafından bulunan, insan figürü bulunan sunak şeklindeki mezar steli koruma altına alındı. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki eser, Roma Dönemi’ne ait. Üzerindeki çelenk motifleri ve alt kısmındaki yazıt sayesinde hem kültürel hem de tarihi açıdan önemli bir parça olarak görülüyor. Eser, Fethiye Müzesi’nde sergilenecek.

Seydiler’in dağlarında bulunan antik aile portresi, artık müzede korunuyor. KEÇİ ÇOBANI TESADÜFEN BULDU Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatırken steli (mezar taşı) fark eden çoban, durumu Fethiye Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede tarihi olduğu belirlenen eser, ağırlığı nedeniyle taşınamayınca zarar verilmemesi için toprağa gömüldü ve alana fotokapan yerleştirildi.

Keçilerini otlatırken tarihe rastladı: Binlerce yıllık mezar steli ortaya çıktı. AĞIRLIĞI TAM 300 KİLOGRAM! Hazırlıkların ardından yeniden bölgeye giden ekipler, kara yolundan yaklaşık 45 dakika yürüyerek alana ulaştı ve eseri çıkardı. Yaklaşık 300 kilogram olduğu değerlendirilen mezar steli, taşınma işlemi öncesinde özenle sarılarak hazırlandı. Sarp arazideki stel, arkeologlar ve işçiler tarafından yaklaşık 7 saat taşındı. Fethiye Müze Müdürlüğüne getirilen eser, işlemlerin ardından sergilenecek.

7 saatlik zorlu taşıma sonrası Roma dönemi steli Fethiye Müzesi’ne ulaştı. "ESERİN ÖN YÜZÜNDE KADIN VE ERKEK FİGÜRÜ BULUNUYOR" Taşıma işlemine katılan arkeolog Ahmet Meke, eserin bölgede hayvancılıkla uğraşan bir kişi tarafından bulunduğunu ve ihbar üzerine uzmanlarca detaylı inceleme yapıldığını söyledi. Eserin Roma Dönemi'ne, milattan sonra 1. ve 3. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiklerini belirten Meke, "Eser, genellikle Anadolu'da görülebilen sunak tipli mezar steline bir örnek. Bu steli özel kılan üzerindeki kabartması, ikonografik betimlemeleri ve altındaki yazıttan dolayı epigrafik özelliğidir. Eserin ön yüzünde kadın ve erkek figürü bulunuyor. Bu da muhtemelen bir aile tablosu. Roma Dönemi'ndeki aile kültürü, üzerindeki kıyafetlerden o dönemdeki yaşamı ve sosyo kültürel durumu gözlemliyoruz." dedi.

Kadın ve erkek figürlü tarihi stel, çobanın dikkati sayesinde kurtarıldı. Meke, kültürel varlık bulan veya tespit edenlerin eserlerin koruma altına alınması için müze müdürlükleri ya da kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.

Çelenk motifleriyle dikkat çeken antik eser, koruma altına alındı. Meke, eserdeki yazıtın ölen kişiyle ilgili bilgiler taşıdığını anlattı. Eserin yan yüzünde çelenk ve betimleme olduğunu dile getiren Meke, "Çelenk zafer ve onuru temsil eder. Eserdeki figürün halk içerisinde önemli bir kişi olduğunu gösterir. Örnekte gördüğümüz gibi kültürel varlığı koruma açısından vatandaşlarımızın sağduyulu olması çok önemli." diye konuştu.

Fotokapanla korunan tarihi eser, uzman ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Güvenlik önlemlerinin ardından eseri yaklaşık 7 saatte taşıdıklarını belirten Meke, "Sarp ve kayalık bir araziden taşıdık. Müze Müdürlüğüne getirilen eserimiz, temizlik ve konservasyon çalışmalarından sonra envantere alınacak ve sergilenecek. Eserin bulunduğu alanla ilgili sit alanı önerisinde bulunduk. Alana da güvenlik açısından fotokapanlar yerleştirildi." ifadelerini kullandı.

