Kısa süre önce kalp krizi geçirerek entübe altına alınan Fatih Ürek'in sağlık durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba günü evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek "öldü" iddialarıyla gündeme geldi.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

1 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla Fatih Ürek ölmemiştir, hayattadır.

Sosyal medyada "Fatih Ürek öldü" iddiaları hızla yayılması geniş yankı uyandırdı. Ancak yakın çevresi ve menajeri, bu haberleri net bir şekilde yalanladı.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Güncel bilgilere bakıldığında; Fatih Ürek'in sağlık durumu stabildir. Hayati tehlike devam etsen de tedavi süreci devam ediyor.

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durdu. Ardından sağlık ekiplerinin kalp masajı müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

Ürek'e yapılan İlk müdahalenin ardından anjiyo operasyonu yapıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda olan şarkıcı, bu süre içinde tıbbi olarak uyutuldu.

