Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Çalışma temposuna kısa bir mola veren iki başkan, beraberlerindeki heyetle birlikte ata binerek stres attı.

Belediye başkanları at sırtında stres attı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, gezinti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Yenişehir Dereköy sırtlarında, ilçemizin güzel doğasında yağmur eşliğinde Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte at gezintisi yaptık. Çınarönü Muhtarımız Yusuf Ün’ün ev sahipliğinde güzel bir akşam geçirdik" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, etkinliğin hem moral hem de motivasyon açısından keyifli geçtiğini söyledi.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

