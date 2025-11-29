Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kendi elleriyle parke taşlarını döşedi. O anları çalışan işçiler de şaşkınlıkla takip ederken, Başkan Tekin'in sahada aktif rol alması bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde incelemek için sahaya indi. Başkan Tekin, parke taşı ustalarını şaşkına çeviren bir hareketle çalışmalara bizzat katıldı.

USTALAR DA ŞAŞIRDI

İşçilere "kolay gelsin" diyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tekin, eldivenlerini taktıktan sonra parke taşlarını teker teker yerine yerleştirmeye başladı. Ustaların şaşkın bakışları arasında hummalı bir tempo ile çalışan Başkan Tekin, kısa sürede kaldırımın bir bölümünü tamamladı.

VATANDAŞLAR TAKDİR ETTİ

Çalışmaları izleyen işçiler ve vatandaşlar, Başkan Tekin'in sahada aktif rol almasını takdirle karşıladı.

Başkan Tekin, "Biz Pazaryeri'ne hizmet etmeye geldik. Gerektiğinde taşı da dizeriz, gerektiğinde küreği de vururuz. Önemli olan vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

