İstanbul'da planlı kentleşmenin başarılı örnekleri arasında gösterilen Ispartakule'nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, bölgedeki yeni projesi Bizim Evler 11'i tamamlayarak daire teslimlerine başladı.

Aile konseptli yaşam anlayışı, güçlü sosyal donatıları ve eşsiz lokasyon avantajıyla öne çıkan proje, nitelikli konut standartlarını bir kez daha yükseltiyor. Bugüne kadar binlerce konuta imza atan ve ev sahiplerine eşsiz bir konfor sunan İhlas Holding İnşaat Grubu, şimdi de Bizim Evler 11 projesinde daire teslimlerine başladı.

Ispartakule Bizim Evler satış ofisinde düzenlenen anahtar teslim gününde ailelerin sevinci görüntülere yansıdı. Gayrimenkul sektörünün lokomotif kuruluşları arasında yer alan ve bugüne kadar 25 binin üzerinde konuta imzasını atan İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule'de hayata geçirdiği 10 başarılı projenin ardından bölgenin yeni gözdesi Bizim Evler 11'de daire teslimlerine başladı.

Bizim Evler 11 projesindeki dairelerin içi

İstanbul'da değeri hızla yükselen lokasyonların başında gelen Ispartakule'de markalaşmış yaşam alanları inşa eden şirket, Bizim Evler 11 ile aile konseptli modern hayatı ve yüksek kalite standartlarını konut alıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Sağlam zemini ve eşsiz lokasyon avantajıyla öne çıkan Ispartakule'de Bizim Evler markasıyla bugüne kadar 11 projeye imza atan İhlas Holding İnşaat Grubu, bu anlamda önemli bir başarıya da imza atmış bulunuyor.

"35 YILDIR MODERN, KALİTELİ VE KAZANDIRAN KONUTLAR ÜRETİYORUZ"

İhlas İnşaat Grubu olarak Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının başında geldiklerini ifade eden Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli, "35 yıldır modern, kaliteli ve kazandıran konutlar üretiyoruz. Ispartakule'de Bizim Evler markalı projelerde yaşayan on binlerce aile bulunuyor. Bizim Evler 1 ile başlamış olduğumuz yolculukta bugün Bizim Evler 11’i teslim ediyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Projelerimizde oturan ailelerin yüzlerindeki mutluluğu gördüğümüzde bizimde işimize olan motivasyonumuz artıyor. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu projelerimizde oturum amacıyla ev satın alıyor. Yatırımcılar ise son zamanlarda büyük devlet projelerinin birleştiği bir nokta olması nedeniyle tercih ediyorlar. İstanbul'un 4. Otoyolu olarak belirtilen Hasdal'dan başlayıp Nakkaş'a doğru giden büyük otoyolun gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor. Hızlı tren ise gelecek ay sonunda açılması bekleniyor. Ispartakule'den hızlı trene binen bir kişi Gebze'ye kadar, oradan da hızlı trenin ulaştığı her noktaya ulaşabilecek. Tüm bu saydığım lokasyon avantajlarına ek olarak Kanal İstanbul projesi de yapıldığında Ispartakule bölgesi değerine değer katacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli

"BİZE GÜVEN VERECEK BİR PROJEYİ SEÇMEK İSTEDİK"

İstanbul genelinde 1 yıl boyunca yaptıkları araştırmalar neticesinde Bizim Evler 11'den ev satın almaya karar verdiklerini söyleyen Yasemin Bozkurt, "Sağlam bir kurum olduğu için projelerinde bize güven verdi. Bu nedenle burayı tercih ettik. Bugün evlilik yıl dönümümüz bana güzel bir hediye oldu" dedi. İhlas Yapı hakkında önceden çok olumlu yönde bilgilerinin olduğunu ifade eden Mehmet Bozkurt, "Deprem yönetmeliğine uygun yapıların yapılması, yapılarda tünel kalıp sistemlerinin kullanılması, temellerinin sağlam olması bizi projeden ev almaya tercih etmemize neden oldu. Tabii ki güven veriyor insana, biliyorsunuz İstanbul'da beklenen bir deprem var. Bu nedenle bizde bize güven verecek bir projeyi seçmek istedik." diye konuştu.

"İHLAS KALİTESİNE GÜVENDİK"

Evinin anahtarlarını teslim alan Ali İzmir, "Bugün çok mutluyuz. İhlas Yapı kalitesine güvendik. Bizim Evler kalitesine güvendim bugün de evimizi teslim alıyoruz. Bizim Evler projesini 1. Kısımdan itibaren takip ediyoruz. Şu anda birinci kısımda yaşıyoruz, ailemizle birlikte bu kaliteyi devam ettirebilmemiz adına 11. Kısımı tercih ettik. Bugün ailemizle birlikte burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İhlas Yapının inşaat kalitesi depreme dayanıklı olmasıyla, konforu, estetiği ile deneyimlemiştik zaten." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul'un yeni gözdesi 'Bizim Evler 11' projesinde daire teslimleri başladı

"BİZİM EVLER 4'TEN GELDİK"

Sevginin, medeniyetin buluştuğu noktanın Bizim Evler olduğunu belirten Edip Ayaz, "Özlediğimiz mahalle ilişkilerinin, bakkal amcalarının bir arada olduğu yerdir Bizim Evler. Adından belli bizim hissettiğimiz bir yer. Bizim Evler 4 projesinden geliyoruz. İhlas'ın ismini yıllardır duyardık, içerisinde sıcak bir ortamın olduğu, bir kahvenin 40 yıl hatırının olduğu ve birlik beraberliğin olduğu bir yer olarak bilirdik. Bizim Evler 4'ten geldik 12 yıldır orada ikamet ediyoruz. Kişinin en mutlu olduğu yer kendi evidir. Bizim Evler de bizim kendi evimiz olduğuna göre tercihimizi yeniden Bizim Evler 11'den yana kullandık." dedi.

"ZAMANINDA, EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TESLİM ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bizim Evler 3'te 13 yıldır oturduklarını ifade eden Zekai Tepe, "İnşaat kalitesini biliyorduk. Daireleri nasıl güzel yaptıklarını bildiğimiz için hiç düşünmeden 11'ın projesinden yer almak istedik. Günümüzde inşaat firmalarının zorluk yaşadığı bir dönemde, İhlas İnşaat Grubu’nun zamanında, eksiksiz bir şekilde teslim etmesi çok önemli. Bunun için çok ciddi bir güç, teknik bilgi, ekipman ve sermaye gerekiyor. Çocukların mahalle kültürü ile yetişmesini istediğimiz için yine Bizim Evler projesini tercih ettik." dedi.

İstanbul'un yeni gözdesi 'Bizim Evler 11' projesinde daire teslimleri başladı

Ispartakule'nin yeni yıldızı Bizim Evler 11 projesi, şehirle uyumlu mimarisi, geniş peyzaj alanları ve üst düzey inşaat kalitesiyle öne çıkıyor. 52 bin metrekarelik alanda inşa edilen proje, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan 582 daire ile birlikte bölgenin değerine değer katacak 55 dükkandan meydana geliyor. Her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Bizim Evler 11, kullanışlı iç mimarisi, A kalite yapı malzemeleri, lüks ankastreli mutfakları, şık banyoları ve eşsiz ısı yalıtımıyla konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

YEMYEŞİL PEYZAJ, ZENGİN SOSYAL DONATILAR

İhlas Holding İnşaat Grubu imzası taşıyan Bizim Evler 11, zengin sosyal donatı alternatifleriyle dikkat çekiyor. Projede süs havuzlarından kamelyalara, çocukların doyasıya eğlendiği oyun alanlarından yürüyüş ve spor alanlarına kadar çok sayıda seçenek bir arada yer alıyor. Site sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek seanslı kullanım modeliyle hizmet verecek olan bay-bayan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, bisiklet parkuru, tenis kortuyla birlikte futbol, basketbol ve voleybol sahaları projedeki ev sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

Bizim Evler 11 projesi

AVANTAJLI LOKASYONUYLA ULAŞIM ALTERNATİFLERİNİN MERKEZİNDE

Eşsiz konumuyla Küçükçekmece Gölü manzaralı konut alternatiflerinin yer aldığı Bizim Evler 11, sahip olduğu lokasyon avantajıyla ev sahiplerine önemli bir kazanç potansiyeli de sunuyor. TEM Otoyolu Ispartakule gişelerine 3 dakikalık mesafede konumlandırılan proje, benzersiz konumuyla dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı'yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Bizim Evler 11, hızlı tren, planlanan metro ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin yanı başında konumlanıyor.

