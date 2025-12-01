Haftanın en yoğun futbol günlerinden biri olan 1 Aralık Pazartesi, Süper Lig’den Avrupa liglerine uzanan geniş maç programıyla sporseverlerin gündeminde. Fenerbahçe Galatasaray derbi heyecanının yanı sıra üst ve alt sıraları etkileyen kritik karşılaşmalar, gün boyunca yayın akışında yer alıyor.

1 Aralık Pazartesi gününün güncel maç programı belli oldu. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbi öne çıkarken aynı saatte Samsunspor’un Alanyaspor’u ağırladığı mücadele de dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A ve diğer liglerdeki karşılaşmalar günün futbol takvimini oluşturuyor.

Trendyol Süper Lig

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray | beIN Sports 1

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor | beIN Sports 2

Trendyol 1. Lig

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor

La Liga

23.00 Rayo Vallecano-Valencia

Serie A

22.45 Bologna-Cremonese

