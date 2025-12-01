Bugünkü maç listesi! 1 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?
Haftanın en yoğun futbol günlerinden biri olan 1 Aralık Pazartesi, Süper Lig’den Avrupa liglerine uzanan geniş maç programıyla sporseverlerin gündeminde. Fenerbahçe Galatasaray derbi heyecanının yanı sıra üst ve alt sıraları etkileyen kritik karşılaşmalar, gün boyunca yayın akışında yer alıyor.
1 Aralık Pazartesi gününün güncel maç programı belli oldu. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbi öne çıkarken aynı saatte Samsunspor’un Alanyaspor’u ağırladığı mücadele de dikkat çekiyor. Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A ve diğer liglerdeki karşılaşmalar günün futbol takvimini oluşturuyor.
BUGÜNKÜ MAÇ LİSTESİ 1 ARALIK!
Trendyol Süper Lig
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray | beIN Sports 1
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor | beIN Sports 2
Trendyol 1. Lig
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor
1 ARALIK PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR?
La Liga
23.00 Rayo Vallecano-Valencia
Serie A
22.45 Bologna-Cremonese
