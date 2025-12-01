Balıkesir Bandırma'da 'uskumru' olarak satılan balıkların gerçekte 'kolyoz' olduğu ortaya çıktı. Denetimle ortaya çıkan gerçek sonrası balıkların gerçek adıyla satışa sunulmaya başlandı. Tür karışıklığına son verilirken, tezgah fiyatları aynı kaldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Balık Hali’nde "uskumru" adıyla satışa sunulan küçük boy balıkların gerçekte kolyoz olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, balık halinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim geldi, gerçek ortaya çıktı: Tezgahtaki balık kolyoz çıktı

4 FİRMADA DÜZENLEME

Yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltıcı etiketlerin bulunduğu 4 firmada düzenleme yapılarak ürünlerin gerçek tür adı olan "kolyoz" etiketiyle satışa sunulması sağlandı. Ayrıca denetim kapsamında, yasal balık boy ölçülerinin uygunluğunun da kontrol edildiği bildirildi.

Denetim geldi, gerçek ortaya çıktı: Tezgahtaki balık kolyoz çıktı

TEZGAH FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Denetimlerle birlikte tür karışıklığına son verilirken, tezgâh fiyatlarında herhangi bir müdahale yapılmadı. Yetkililer, balık fiyatlarının "serbest piyasa koşulları" çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyada balığın yanlış tür adıyla tanıtılmasının tüketiciyi yanılttığına dikkat çekilirken, doğru bilgilendirme amacıyla denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Editör:MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası