Kastamonu’da sık sık heyelanların meydana geldiği Yaralıgöz Dağı geçidinin çevresi, çelik ağlarla örülmeye başlandı. Heyelana karşı daha güvenli hale getirilmesi hedeflenen dağın etrafında yol genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarıldı.

Kastamonu'nun il merkezi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri arasındaki ulaşımın sağlandığı, yaşanan heyelanlar ile gündem olan 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı geçidinde iyileştirme çalışmaları başladı.

Yaralıgöz Dağı çelik ağlarla örülüyor

ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, dağın çevresini çelik tel ağlar ve duvarlarla güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Buna göre 25 kilometrelik güzergah üzerinde başlayan yol yapım çalışmalarında virajlar iyileştirilerek sürüş konforu arttırılacak.

Bölge sık sık heyelan yaşanması ile gündem olmuştu

DAR VİRAJLAR GENİŞLETİLECEK

Sık sık heyelanların, kaya düşmelerinin yaşandığı Yaralıgöz Dağı'nda geoarme (kafer) duvarlar ile dar ve keskin virajlar genişletilerek, heyelan ve toprak kaymalarına karşı yeni bir önlem alınacak.

Yenileme çalışması ile heyelanlar önlenmeye çalışılacak

“DAHA İYİ BİR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yaralıgöz Dağı'nda çelik tel örgü örülmesi için çalışan Umut Bolat, şunları söyledi:

Dağları, kayalık bölgeleri, örtüleme yaparak daha sağlıklı, daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsan sağlığı açısından daha iyi oluyor. Altışar, onar kişilik ekiplerle, ayrı ayrı vokallerde çalışmalar yürütüyoruz.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası