İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi hayatta kalmak için oynadığı son kart da işe yaramadı. Cumhurbaşkanı Herzog’a yaptığı af başvurusunun ardından tepkiler büyürken, Netanyahu ertesi gün apar topar Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmak zorunda kaldı. Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen 6 yıllık dava süreci yeniden alevlenirken, mahkeme Netanyahu’nun duruşmayı iptal etme talebini bile değerlendirmeye almadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinin ardından yolsuzluk davalarında ilk kez hakim karşısına çıktı. İsrail basını, Netanyahu’nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a yaptığı af başvurusunun ardından bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldığını bildirdi.

NETANYAHU DURUŞMANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Sabah saatlerinde mahkemeye gelen Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmelerini gerekçe göstererek yarın yapılacak duruşmanın iptal edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti talebi ele alacağını açıkladı. Duruşmada Netanyahu’nun af başvurusuna dair herhangi bir başlık açılmadı.

6 YILLIK YARGILAMA SÜRECİNDE GERİ ADIM

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır sürdüğü yolsuzluk yargılamasından affı için görüş değiştirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Herzog’a resmi başvuruda bulunmuştu.

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO

Tel Aviv’de toplanan göstericiler, Netanyahu’nun duruşması öncesi mahkeme binası önünde protesto düzenledi.

YOLSUZLUK DOSYALARI İSRAİL'İ SARDI

Netanyahu hakkında 21 Kasım 2019’da dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından üç ayrı dosya kapsamında dava açılması istendi. Söz konusu dosyalarda Netanyahu’ya "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu’nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde yapılmıştı.

Başbakan Netanyahu, kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" olarak bilinen üç yolsuzluk dosyasında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor. Netanyahu, bu kapsamda ilk kez 2020 yılında hakim karşısına çıkmıştı.

