Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X'te, 1 Aralık Pazartesi günü bazı kullanıcılar erişim ve akış yenileme sorunları yaşadıklarını bildirdi. Bazı kullanıcıların yaşadığı bu aksaklıklar, "X çöktü mü?" sorusunu en çok arananlar listesine taşıdı.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Twitter yeni ismiyle X platformunda bazı kullanıcılar erişim ve akış yenileme gibi ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyor.

Yaşanan bu teknik aksaklıklar ve yavaşlamalar sebebiyle, sosyal medya kullanıcıların gündemine "X çöktü mü?" sorusu oturdu.

1 ARALIK X ÇÖKTÜ MÜ?

Elon Musk'ın X platformunda (eski adıyla Twitter) bugün yaşanan erişim sorunları, kullanıcı şikayetleri üzerine gündeme geldi.

Downdetector verilerine göre, bugün gün içerisinde zaman zaman aksaklıklar yaşandığına dair kullanıcılar tarafından bildirim atıldı.

Yer yer yaşanan erişim sorununa dair Twitter ya da ilgili resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

