Stockholm yönetimi, Türkiye’nin FETÖ bağlantıları nedeniyle aradığı iki firari teröristin iadesini Yüksek Mahkeme kararı gerekçesiyle reddetti.

İsveç, NATO üyeliği sürecinde terörle mücadele sözü vermesine rağmen, Türkiye’nin FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle aradığı iki kişinin iadesi talebini reddetti.

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan vatan haini FETÖ'cülerin peşinde.

İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi, kararın 13 Kasım’da Yüksek Mahkeme engel koyduğu için alındığını açıkladı.

İSVEÇ VE AVRUPA’DA BARINAN ÜST DÜZEY İSİMLER

Terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölümüne kadar ABD’de kalması, Türkiye’nin Washington’a yaptığı iade taleplerini artırmıştı.

Türkiye’nin talep listesinde Avrupa Birliği ülkelerinden 257 kişi bulunuyor; bunların 77’si Almanya’da.

Ankara yıllardır terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin yetersiz kaldığını açıklamıştı.

STOCKHOLM’ÜN NATO SÜRECİNDE İADE ŞARTI

Ankara, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermeden önce teröristlerin iadesini temel şart olarak öne çıkarmıştı.

Türkiye, İsveç’i FETÖ mensuplarına barınak sağlamakla suçlamıştı. Stockholm, NATO üyeliği için terör örgütlerine yönelik daha sert önlemler almayı ve silah ambargosunu kaldırmayı kabul etmişti.

İSVEÇ YÜKSEK MAHKEMESİ’NE TAKILAN İSİMLER

Yüksek Mahkeme, iki Türk vatandaşı olan Muharrem Özad (36) ve Abdullah Bozkurt (54) için iade engeli bulunduğunu açıkladı.

Mahkemenin dosya detaylarına göre:

Terörist Özad’ın FETÖ bağlantılı bankada hesabı bulunduğu, örgüt mensuplarıyla irtibatı olduğu, örgüte ait yurtta yaşayıp çalıştığı ifade edildi.

Terörist Bozkurt hakkında “silahlı terör örgütü liderliği”, “terör örgütü propagandası”, “gizlilik ihlali” ve “ulusal güvenlikle ilgili bilgileri ifşa etmek” suçlamaları yer aldı.

Yüksek Mahkeme, her iki kişinin Türkiye’nin yönelttiği suçlamaların İsveç yasalarında bir yıldan fazla hapis gerektirmediğini belirterek iadeye izin vermedi.

İSVEÇ’TE NİHAİ KARAR SÜRECİ

İsveç’te iade taleplerinde son karar hükümete ait. Ancak Yüksek Mahkeme aleyhte bir karar verdiyse hükümet başka bir ülkeye iade onayı veremiyor. Bu nedenle Türkiye’nin talebi, mahkemenin kararıyla birlikte tamamen reddedilmiş oldu.

NATO ÜYELİĞİ İÇİN 17 AY BEKLETTİ

Türkiye, Stockholm’ün üyelik başvurusunu 17 ay boyunca askıda tutmuştu. İade, terörle mücadele ve silah ambargosunun kaldırılması gibi başlıklar yerine getirildiğinde süreç sonuçlanmıştı.

