Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında bir vatandaş yoğun duman nedeniyle dairesinde mahsur kaldı. Kurtarma çalışması için eve giren itfaiye ekipleri, zor anlar yaşayan vatandaşı fark etti. Ekipten bir itfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa yüzündeki oksijen maskesini çıkararak taktı ve nefes almasını sağladı. İtfaiye erinin bu fedakarca desteğiyle merdivenli araçla aşağı indirilen vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

